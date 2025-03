Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 31 marzo: forte emotività per lo Scorpione, Pesci introspettivi

Ecco l’diFox per lunedì 312025! L’ultimo giorno diporta con sé un’energia particolare: è tempo di bilanci prima di entrare nel nuovo mese con una rinnovata consapevolezza. La Luna in Cancro favorisce l’introspezione e la sfera emotiva, mentre Mercurio e Marte in posizione favorevole spingono all’azione e alla concretezza. È una giornata perfetta per chi vuole sistemare questioni rimaste in sospeso, sia sul lavoro che in ambito personale. Alcuni segni dovranno fare attenzione a non lasciarsi sopraffare dalla nostalgia, mentre altri saranno chiamati a prendere decisioni importanti. Scopriamo insieme cosa riservano le stelle per questa giornata!diFox, per lunedì 312025, segno per segnoArieteInizio di settimana con qualche tensione, ma nulla che non possiate gestire.