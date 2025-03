Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025

ARIETE – Olly primo ovunque (e i debutti di Lucio Corsi e Gaia)Partiamo dalla notizia: Olly è sempre primo con Balorda Nostalgia e torna primo anche negli album con il suo Tutta Vita e riesce a superare anche i debutti attesissimi di Lucio Corsi e il suo Volevo essere un duro (arrivato al terzo posto) e Gaia con La rosa dei venti (arrivata invece sesta). Vi dedico questo primato del vincitore di Sanremoperché. Sarete, questa, il segno più fortunato e il segno che vivrà sette giorni pressocché PERFETTI. Preparatevi, perché il cuore sorriderà (e tornerà a battere forte anche per i single) e sorriderà anche il portafogli (per chi ha un lavoro e anche per chi non ce l’ha e lo sta cercando). Insomma: godetevi ogni momento di questaclamorosa.dal 31al 6Davide Maggio.