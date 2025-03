Quifinanza.it - Oro vola oltre 3.100 dollari l’oncia: un rally senza fine

Il prezzo dell’oro si è catapultato anche sopra i 3.100, raggiungendo un nuovo record storico. Non è una novità per i prezioso, che da tempo non fa che ritoccare all’insù il massimo di tutti i tempi, ma certamente, il superamento di alcune soglie chiave e la persistenza delsorprendono anche i più ottimisti. Un movimento favorito dalla domanda per i beni rifugio e da un contesto di grande incertezza dell’economia mondiale, soprattutto dopo l’inizio del secondo mandato Trump alla casa Bianca, che ha preso il via con un’ondata di dazi.L’andamento dell’oroIl prezzo dell’oro ha accelerato questa mattina in Asia, raggiungendo un valore di 3.152,84per oncia, in rialzo dell’1,24% rispetto alla seduta precedente. I picco è stato raggiunto a 3.157,69