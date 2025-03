Internews24.com - Ordine polemico contro i tifosi dell’Inter: «Non si rendono conto della realtà»

di Redazione, il giornalista ha contestato le critiche deiad alcune scelte di formazione di Inzaghi: le sue dichiarazioniFrancosostiene Simone Inzaghi. Durante la sua partecipazione a Pressing, il giornalista ha ribattuto alle lamentele deiriguardo a determinate decisioni di formazione prese dall’allenatore piacentino nell’ultima partita con l’Udinese.LE DICHIARAZIONI DI– «Volevo dire che io oggi ho assistito alla partitae avevo davanti a me una curva diinteristi che a un certo punto nel secondo tempo ha cominciato a criticare ‘ah ma perché ha fatto questi cambi, ma perché ha fatto questi cambi?’. Ma non si. Ma proprio guardando la lista di partite che deve affrontare l’Inter, solo e soltanto un saggio e intelligente uso delle energie e delle risorse a disposizione consentirà all’Inter di arrivare in fondo a tutte le competizioni.