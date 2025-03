Juventusnews24.com - Orario Juventus Women Milan, è ufficiale: quando si gioca il big match di Serie A femminile valido per la Poule Scudetto

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, èsila sfida di Biella per la. Tutti i dettagliSeconda giornata di ritorno della: a Biella, allo Stadio La Marmora – Pozzo, ladi mister Canzi affronterà ildopo il derby d’Italia perso – con polemiche – contro l’Inter.data e ora della sfida, che è in programma venerdì 18 aprile, con fischio d’inizio alle 17.30. Lasi ferma momentaneamente per la sosta Nazionali.Leggi sunews24.com