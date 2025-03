Sport.quotidiano.net - Ora è ufficiale: Dionigi è il nuovo allenatore della Reggiana

Reggio Emilia, 31 marzo 2025 – Ora è: Davideè ildopo l’esonero di William Viali, il quale ha pagato la crisi di risultati e l’umiliante 5-1 subìto dal Sassuolo nel derby di sabato sera. La squadra è in piena zona playout e si gioca la salvezza nel campionato di calcio di Serie B. L’arrivo di– 51 anni, nato proprio a Reggio Emilia – era nell’aria già da ieri. Con la squadra granata esordì in Serie A da calciatore nel 1994.è arrivato stamattina in città e ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2025 con rinnovo automatico al raggiungimentosalvezza. Ad annunciarlo, una nota del club: “La società porge a, che ha vestito il granata da calciatore, un caloroso bentornato in città. Al mister e ai suoi collaboratori l’augurio di buon lavoro per il prosieguostagione”, si legge nel comunicato.