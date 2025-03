Sport.quotidiano.net - Operazione salvezza. La Pro Patria espugna il campo della Virtus Verona. Amer Mehic vince la sfida con il fratello Dino

La Proha aperto una settimana decisiva per le proprie sorti nel campionato di Serie C nella maniera giusta,ndo di misura il difficile terreno. Curiosamente inper una gara indimenticabile in famiglia, i fratelli gemelli, classe 2003:con la magliaProcon quella dei padroni di casa. Dopo una lunga fase di studio in cui sono i cross a farla da padrone da una parte e dall’altra, la partita si sblocca con un fallo di Daffara ai danni di Somma: l’arbitro decreta il penalty a favorePro. Dagli undici metri il difensore centrale Alcibiade con la giusta concentrazione non si lascia tradire dall’emozione e sfrutta l’occasione per potere portare in vantaggio i bustocchi. Successivamente è l’estremo difensore scaligero Sibi a superarsi sul colpo di testa di Beretta.