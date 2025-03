Operazione antidroga | due arresti e 98 kg di hashish sequestrati

Bergamonews.it - Operazione antidroga: due arresti e 9,8 kg di hashish sequestrati

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo., duee 9,8 kg di. L’indagine è stata condotta nella serata del 26 marzo dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bergamo, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e al contrasto dei reati. I militari, nel pattugliare la zona di via per Grumello, hanno fermato un’autovettura con a bordo due uomini: un 29enne nato in Tunisia, residente a Verdellino, con precedenti specifici, e un 37enne nato in Marocco, residente a Osio Sopra, incensurato, entrambi in regola con i documenti di soggiorno.Visto l’atteggiamento sospetto dei due, i carabinieri hanno perquisito l’auto sulla quale viaggiavano e sotto il sedile del passeggero hanno trovato 20 panetti diper un peso complessivo di 2 kg.