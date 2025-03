Dayitalianews.com - Operazione anti-pirateria: l’inchiesta di Catania arriva anche in provincia di Latina. Il “pezzotto” per guardare illegalmente Sky, Mediaset, Dazn, Amazon Prime Video e Netflix

Leggi su Dayitalianews.com

L’estesa attività di contrasto alladigitale messa in campo dalla Procura della Repubblica diha toccatoil territorio pontino, coinvolgendo un cittadino di. L’, di ampio respiro internazionale, ha visto perquisizioni in Italia e in diversi Paesi esteri, tra cui Romania, Svizzera, Olanda, Regno Unito e Croazia, con l’obiettivo di smantellare una rete di trasmissione illecita di contenuti audiovisivi.Indagato un 40enne pontino: sequestrata strumentazione per la trasmissione IPTVNel capoluogo pontino, un uomo di 40 anni è finito al centro dell’attenzione investigativa. Le accuse nei suoi confronti sono gravi e dettagliate: l’indagato, al momento a piede libero, è sospettato di associazione per delinquere finalizzata alla violazione del diritto d’autore per fatti accaduti tra il 2022 e il novembre del 2024.