Omicidio Pierina Paganelli spunta l’audio del killer | la registrazione che può cambiare tutto

Le indagini sull’di, avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini, si arricchiscono di nuovi elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali per fare luce sulla dinamica del delitto. In particolare, l’analisi delle registrazioni audio provenienti dalla telecamera di sorveglianza presente nel garage potrebbe offrire spunti cruciali per identificare l’autore dell’.Leggi anche: Trump e la guerra dei dazi: Cina, Giappone e Corea si preparano a rispondereCome riportato da Il Giorno, gli esperti hanno isolato voci nelle registrazioni che potrebbero fornire dettagli significativi. In particolare, la telecamera ha registrato suoni sia al momento dell’, avvenuto intorno alle 22:13, che la mattina successiva, tra le 8:09 e le 8:20, quando Manuela Bianchi ha scoperto il corpo senza vita die ha allertato i soccorsi.