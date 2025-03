Tg24.sky.it - Omicidio Partinico, Gioacchino Vaccaro morto per difendere il figlio. Arrestati due uomini

Leggi su Tg24.sky.it

Si chiamano Leonardo e Antonino Failla, di 43 e 30 anni, i due fratelli accusati per l’di. La vittima, 45 anni, è morta ieri all'ospedale di, in provincia di Palermo, qualche ora dopo il suo arrivo in seguito ad una violenta aggressione subita dai due aggressori che nella serata di domenica 30 marzo si sono presentati dai carabinieri per costituirsi. I due fratelli sono stati sentiti tutta la notte e, al termine dell’interrogatorio, sono stati fermati con l’accusa dipreterintenzionale.