Lidentita.it - Omicidio Paganelli, dopo 18 mesi forse una svolta: il killer le disse “ciao”?

Leggi su Lidentita.it

Un mistero fitto, un caso intricato, l’di Pierinaavvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023 non ha avuto ancora una sua soluzione,aver suscitato grande attenzione per la sua brutalità nonché per le complesse indagini che ne sono seguite nel tempo. Pierina, 78 anni, testimone di Geova, fu uccisa quel giorno .18una: ille”? L'Identità.