Omicidio Chiara Poggi, incidente probatorio per Sempio

La gip Daniela Garlaschelli ha deciso che la comparazione tra il dna trovato sotto le unghie die quello prelevato all’indagato Andrasarà confrontato in un. L’esame, come spiegato da Repubblica, è stato affidato a Emiliano Giardina, genetista dell’Università di Tor Vergata e già consulente in alcuni casi di cronaca tra cui anche quelli di Meredith Kercher e Yara Gambirasio. La decisione è arrivata dopo la richiesta presentata dalla Procura di Pavia, che ha riaperto il caso di Garlasco a quasi 18 anni da quandoè stata uccisa nella villetta, il 13 agosto.La prima udienza il 9 aprileLa prima udienza dell’, che sarà effettuato in contradditorio alla presenza anche dell’indagato, della Procura e degli avvocati della famiglia die di Alberto Stasi, si terrà il 9 aprile.