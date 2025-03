Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Cavalletti a Reggiolo: ucciso dall’ex moglie Brandoli a coltellate e martellate

(Reggio Emilia), 31 marzo 2025 – Francescasi è tolta la vita nel carcere di Bollate. Stava scontando l’ergastolo per averl’ex marito, Christian Cavaletti, la sera del 30 novembre 2006 nella zona industriale di, nell’abitazione annessa all’azienda della vittima, artigiano edile di 34 anni. La notte del delitto Un delitto portato a compimento con una decina diinferte alla schiena, testa e addome, oltre a diverse. La sua auto, una Fiat Doblò, aveva le gomme tagliate. L'ipotesi iniziale era chesi fosse accorto dalla finestra del danneggiamento, scendendo in cortile per capire cosa stesse accadendo, in quell’area di via Caboto. Ma forse, trovando l’aggressore armato, aveva deciso di scappare verso casa, venendo raggiunto e accoltellato.