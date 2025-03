Messinatoday.it - Omicidio a Messina, morta in ospedale la ragazza di 21 anni accoltellata in strada

Leggi su Messinatoday.it

Non ce l'ha fatta Sara Campanella, ladi 21questo pomeriggio in viale Gazzi. La giovane, studentessa di Scienze Infermieristiche e originaria di Palermo, èal Policlinico dove era stata trasportata in codice rosso da un'ambulanza del 118. Troppo gravi le ferite.