Omicidio a Foligno | fermata una donna per l’uccisione del padre Claudio Bertini

I Carabinieri hanno eseguito un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di unadi 43 anni di, accusata di aver ucciso il, 75 anni. Laè stata arrestata e trasferita nel carcere di Capanne, a Perugia.Il ritrovamento del corpoIl 14 marzo 2025, il medico curante del 75enne, avvertito dalla figlia, si è recato a casa dell’uomo dove ha trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione. Laha dichiarato che ilera morto la notte precedente, ma alcuni dettagli non convincevano. Il dottore ha quindi allertato i Carabinieri.Indagini e autopsiaLa Procura di Spoleto ha ordinato un’autopsia e un sopralluogo da parte degli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche di Perugia. I risultati hanno escluso un decesso per cause naturali, rivelando invece che la morte era stata causata da un’azione violenta di strozzamento.