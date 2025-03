Ilfattoquotidiano.it - Omessa dichiarazione, chiesta l’archiviazione per Francesco Totti

La Procura di Roma ha chiestodel procedimento che vede indagato l’ex calciatoreper il reato didell’Iva. L’inera emersa dopo i guai matrimoniali e la denuncia di Ilary Blasi. La Guardia di Finanza, analizzando i conti dell’ex capitano della Roma, aveva riscontrato una presunta irregolarità:avrebbe dovuto aprire una partita Iva per regolarizzare la sua posizione rispetto ai guadagni incassati grazie agli sponsor. Ma lo avrebbe fatto in ritardo, pur essendo per lui gli spot un’attività non occasionale. L’importo iniziale per l’erario, stando ai finanzieri, non era così alto: ma la somma sarebbe cresciuta in virtù degli interessi.Gli inquirenti avevano deciso di approfondire la questione e aprire un procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Stefano Pesci e Vincenzo Barba.