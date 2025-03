Notizieaudaci.it - Olivia, la cagnolina in fuga per tornare a casa: la sua incredibile storia

É stata allontanata per un disguido da LettomanoppelloDa alcuni giorni, unasimil labrador di due anni, sta percorrendo chilometri di strade e campagne nel tentativo di. Dopo essere stata catturata per un disguido e portata nel canile di Ortona (Chieti), è riuscita a scavalcare una rete di due metri e a fuggire. Da allora, la sua corsa non si è più fermata: attraversando diversi paesi dell’Abruzzo, sta cercando disperatamente di raggiungere Lettomanoppello (Pescara), il luogo dove ha sempre vissuto libera e dove era accudita da una persona che rispettava la sua natura semi-selvatica.L’errore che ha portatolontano daviveva serena a Lettomanoppello, libera ma seguita da persone che la nutrivano e si prendevano cura di lei. La sua cattura è avvenuta il 15 marzo, dopo un intervento di sterilizzazione.