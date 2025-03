Linkiesta.it - Olivia Bax: l’equilibrio instabile della scultura

Leggi su Linkiesta.it

Nata a Singapore nel 1988,Bax è una scultrice britannica il cui lavoro esplora la relazione tra forma, spazio e funzione attraverso un uso sperimentale dei materiali. Dopo aver trascorso l’infanzia nella campagna scozzese, si è trasferita a Londra all’età di diciotto anni per studiare Belle Arti alla Byam Shaw School of Art, conseguendo in seguito un master alla Slade School of Fine Art. Nel 2016, una residenza artistica a Hong Kong ha segnato una svolta nel suo percorso: osservare le impalcature di bambù, i mercati all’aperto e le aree pubbliche per l’esercizio fisico è diventata una fonte d’ispirazione per una serie di disegni e sculture che continuano a influenzare il suo linguaggio visivo.Bax, Sassetta, 2024. Courtesy of the artistLa ricerca di Bax è caratterizzata da un’indagine sulla materialità.