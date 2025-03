Ilgiorno.it - Oggi l’addio ai due amici. Mattia e Ivan

Leggi su Ilgiorno.it

COLICO (Lecco)È il giorno dela Colico e a Bellano.si celebrano i funerali di, dei duemorti insieme nella notte tra sabato e domenica di settimana scorsa a Pusiano in una galleria della Statale 639 tra Pusiano e Eupilio. L’ultimo saluto aMazzina, 42 anni d Colico, è fissato per questa mattina alle 10.30 nella chiesa di Villatico a Colico. Le esequie diMezzera, 42 anni di Bellano, invece si svolgono nel pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Bellano.è morto il giorno prima del suo 44esimo compleanno: lo schianto è successo proprio mentre i due, con un terzo amico di trent’anni, stavano tornando dopo aver festeggiato in anticipo il compleanno appunto. Viaggiavano su una Vw Golf, contro cui si è scontrato un pickup Ford Ranger. Al volante c’era Andrea Valsecchi, 31enne di Pusiano, un volontario del soccorso, che risulta indagato per omicidio stradale plurimo.