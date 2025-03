Offlaga Disco Pax | sold out e ritorno live a Napoli per i 20 Anni di Socialismo Tascabile

Leggi su Ildenaro.it

Continua il tour di “Vent’di” degliPax che ha già registrato 15out in prevendita su 16 date complessive. Un segno concreto di quanto il lorosulle scene fosse atteso dal pubblico, che ha occasione di vederli nuovamente dopo undicidal loro scioglimento, avvenuto nel 2014, a seguito della dolorosa scomparsa di Enrico Fontanelli.Daniele Carretti e Max Collini hanno deciso di farlo per celebrare con un tour i vent’di “(Prove Tecniche di Trasmissione)”, il loro fiero comizio d’esordio pubblicato il 7 marzo del 2005 da Santeria / Audioglobe.Nel corso del tempo ilha ampiamente superato la dimensione del culto, con infinite ristampe fisiche, in cd e vinile, e centinaia di migliaia, se non milioni, di ascolti sulle piattaforme, anche grazie al singolo, poi diventato l’inno di un paio di generazioni, “Robespierre”.