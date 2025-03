Lanazione.it - Officine della Cultura: aperti per sorrisi!

Arezzo, 31 marzo 2025 –per! La cooperativa aretina, tra una stagione teatrale, un festival e una produzione musicale, invita i cittadini e il suo pubblico a mettere piede nella nuova sede per un incontro di, la storica cooperativa aretina impegnata nella produzione e promozionele nel territorio e non solo, Residenza Artisticale riconosciuta dalla Regione Toscana, ha cambiato sede. Il pubblico, abituato a recarsi presso i suoi uffici per acquistare i biglietti per gli spettacoli teatrali favoriti, ormai lo sa: fino ad un mese fa doveva recarsi in Via Trasimeno 16, da un mese circa l’ufficio ha un nuovo indirizzo: via Vittorio Veneto 180/2, sopra la Coop di Saione, per avere un riferimento ben visibile. Completato il rito del trasloco,è lieta d’invitare tutti gli interessati a scoprire la nuova sede mercoledì 2 aprile dalle ore 17 alle ore 19.