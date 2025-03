Sport.quotidiano.net - Occhi sulla Coppa Italia. D’Aversa: "Nessun impiccio. Ci può dare la spinta finale»

di Simone Cioni EMPOLI "Laci puòlaper ildi campionato". Roberto, nel post partita di sabato scorso a Como, risponde così a chi avanza l’idea che il già storico impegno dipossa essere quasi un ‘’ in vista di una volata per la salvezza in Serie A che si preannuncia dura e quanto mai dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale. "Siamo una squadra giovane e da qui a domenica ci sarà tempo per recuperare", ha insistito il tecnico azzurro. Del resto l’allenatore abruzzese ha già anticipato che darà spazio a chi ha giocato meno in campionato. Secondo quanto fatto nel turno precedente contro la Juventus è plausibile che tra i pali giochi Silvestri, a cui sabato scorso è stato preferito Vasquez, anche se resta aperto un piccolo ballottaggio con il giovane Seghetti, autentico protagonista delle qualificazioni contro Torino e Fiorentina.