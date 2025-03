Screenworld.it - Observer: la figura del detective nel cyberpunk

Indagare su un omicidio non è mai un compito facile. Serve una mente sveglia, analitica e una spiccata predisposizione nel saper gestire situazioni stressanti. Tuttavia, essere unin uno scenariopuò essere ancora più difficile. Ce lo insegnano diverse opere letterarie come Il Cacciatore di Androidi (Do Androids Dream of Electric Sheeps) di Philip K. Dick o gli adattamenti cinematografici delle sue opere come Blade Runner e Minority Report. Nel mondo dei videogiochi, invece, questaè ben rappresentata da Daniel Lazarski, protagonista di.Parliamo di un horror psicologico sviluppato dallo stesso Bloober Team che si è recentemente distinto per l’ottimo lavoro svolto sul remake di Silent Hill 2. La trama diinizia come un comune poliziesco in cui ilriceve una chiamata dal figlio che non vede da tempo e si ritrova coinvolto in un incubo senza fine dalle forti tinte