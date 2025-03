Ilgiorno.it - Oasi di Somaglia ripulita: i volontari raccolgono tredici sacchi di rifiuti

Leggi su Ilgiorno.it

, 31 marzo 2025 – Isono scesi in piazza per ripuliree Guardamiglio. Partendo dal castello Cavazzi di, si è tenuto il secondo evento, aperto al pubblico, del progetto "IamGREEN". Idella Riserva Naturale Monticchie, hanno attraversato i principali parchi cittadini per rimuovere ie pulire le aree pubbliche. “Idella riserva Monticchie hanno prestato servizio per la raccoltadell'area vicinale al Castello Cavazzi – spiega il consigliere delegato all’, Lorenzo Mazzocchi – Sono stati riempiti, in circa 90 minuti diato, 13di, oltre che recuperato materiale vario non inseribile all'interno dei contenitori”. Si tratta di un evento realizzato con il contributo di Regione Lombardia, per il tramite di fondazione Lombardia per l'Ambiente, con la collaborazione dell’istituto comprensivo die della scuola San Giuseppe di San Martino Pizzolano.