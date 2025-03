Metropolitanmagazine.it - Nuovo scandalo travolge la ginnastica ritmica: «Sofia Raffaeli e le Farfalle costrette a svestirsi dopo un errore»

Nuove, gravi ombre si stagliano sullaitaliana.gli ultimi sviluppi riguardanti Emanuela Maccarani, l’allenatrice dellelicenziata mercoledì da Andrea Facci, presidente della Feder, altri dettagli stanno venendo a galla. Il Tribunale di Monza ha richiesto per Maccarani l’imputazione coatta per maltrattamenti. Tra gli atti del processo sono presenti anche delle intercettazioni che accusano in modo diretto Julieta Cantaluppi, ex allenatrice della SocietàFabriano e, a più riprese, tecnica della Nazionale juniores.Secondo quanto emerso da una conversazione intercettata il 27 novembre 2022 tra Olga Tishina, assistente di Emanuela Maccarani, e la collega Nesvetova, le atlete sarebbero state spesso sottoposte a punizioni umilianti. Tra gli episodi descritti, desta scalpore un racconto che vedee Serena Ottaviani obbligate a togliersi i vestitiogninell’esecuzione di un esercizio.