Nuovo fidanzato Alessandra Celentano ritrova l’amore dopo 13 anni | la confessione in tv

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sabato sera è andato in onda il secondo serale di Amici 24, ad essere eliminata è stata Raffaella con il classico seguito di polemiche. A tenere banco però non è tanto la gara, quanto un gossip rosa che riguarda la maestra. A Verissimo è arrivata una clamorosa indiscrezione non smentita: l’insegnante sarebbe innamorata. L’ultima volta che il suo nome venne legato alla cronaca rosa fu per una situazione triste: il divorzio da Angelo Trementozzi.>>“Perché ho dovuto lasciare UeD”. Jack Vanore fuori all’improvviso:la veritàEra il 2012 ed in proposito disse: “Non avrei mai immaginato che ci saremmo separati. Ci siamo sposati quando io avevo 40e lui sei in meno. Eravamo maturi, consapevoli, ed era difficile pensare che il nostro amore non sarebbe durato per sempre”.