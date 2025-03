Lapresse.it - Nuovo codice strada, + Europa punta a Consulta su stupefacenti

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) Piùe Meglio Legale promettono battaglia contro la norma deldella, entrato in vigore tre mesi fa, che punisce chi risulta positivo a sostanzeal volante senza necessità che sia provata l’alterazione psicofisica al momento della guida. Chi viene trovato positivo a sostanze assunte anche giorni prima rischia la sospensione della patente fino a tre anni. “Ildellaè incostituzionale perché non sanziona chi si mette alla guida in condizioni di alterazione ma semplicemente quando si rilevano delle sostanze che non hanno nulla a che fare con la capacità di guida. Sostanze che magari risalgono a moltissime ore prima. Addirittura 70 ore prima. Un atteggiamento da polizia morale” dichiara in conferenza stampa alla Camera dei Deputati, il segretario di +Riccardo Magi.