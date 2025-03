Ilgiornale.it - Nuovo blitz delle "ronde antimaranza". Gli Articolo 52: "Non ci fermiamo, Sala si dimetta"

Leggi su Ilgiornale.it

In un video, il collettivo mette in fuga gli spacciatori in zona San Siro. E - in esclusiva al Giornale - rivendicano: "Smettetela di costruire moschee, vogliamo invece più case popolari per i nostri connazionali"