Thesocialpost.it - Nuove regole per passaporti e carte d’identità: ecco cosa cambia

Leggi su Thesocialpost.it

La Commissione Europea a novembre 2024 aveva presentato una proposta per introdurre la digitalizzazione diallo scopo di “semplificare i controlli alle frontiere” e “sbloccare” il potenziale di nuovi servizi digitali. Detto fatto, l’Italia si è messa in regola. E così, con un disegno di legge collegato alla Manovra 2025 e approdato il 28 marzo in Consiglio dei ministri, il governo ha “ripulito” la legge in materia del 1967 con alcuni ritocchi che in realtà riflettono gran parte delle prassi già in uso. Con le, si rafforzano anche le misure di sicurezza legate al rilascio dei documenti per l’espatrio in modo da evitare il più possibile i furtie la contraffazione dei documenti. Allo stesso tempo, si semplifica la burocrazia per il rilascio di una copia del passaporto in caso di furto o smarrimento mentre ci si trova all’estero.