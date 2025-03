Bergamonews.it - Nuove modalità di prenotazione per chi non ha il medico di base

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Dal 1° di aprile l’App Ambulatori Diffusi, utilizzabile dai pazienti “orfani” per fissare un appuntamento con undiagli Amt, cesserà di operare.La nuova AppEntrambe le aziende passeranno all’App “Elty”, già funzionante per i pazienti afferenti all’ASST Bergamo Est, disponibile sia per Android che per iOS. Sul sito www.asst-bergamoest.it, sezione distretti – Cure Primarie, è possibile trovare tutti i dettagli ed i video esplicativi relativi al servizio.L’Asst Bergamo Ovest è in fase di travaso degli assistiti senzadalla vecchia App alla nuova, trasferendo contestualmente le agende tuttora vigenti su Ambulatori Diffusi, nel nuovo sistema. Nei prossimi giorni saranno pubblicate nella sezione “Comunicati stampa” del sito www.asst-bgovest.it tutte le informazioni e le istruzioni per scaricare l’APP e l’elenco delle farmacie che aderiranno al nuovo progetto.