Nuove analisi sul Dna di Andrea Sempio via libera al maxi incidente probatorio a Garlasco | il perito del caso Yara e le tracce su yogurt e tappetino del bagno

La giudice per le indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha accolto la richiesta della Procura di disporre undi vasta portata nelleindagini su, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto anel 2007. L’udienza, fissata per il 9 aprile, prevede la comparazione tra il Dna del 37enne e lebiologiche rinvenute sotto le unghie e sulle dita della giovane vittima. Per l’omicidio della 26enne finora è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l’allora fidanzato, Alberto Stasi.IldelGambirasioA condurre l’sarà Emiliano Giardina, professore di Genetica medica, nominatodalla giudice. Durante l’, la difesa dell’indagato e le parti civili, ossia i genitori e il fratello di Chiara Poggi, potranno designare propri consulenti.