Nuoto, torna con un omaggio ad Alessandro Castagnoli il "Trofeo Città di Prato"

, 31 marzo 2025 – L'ottava edizione del “di”, che in passato ha portato centinaia e centinaia di nuotatori di tutta Italia (alcuni dei quali nel giro della Nazionale) a sfidarsi presso la Colzi – Martini di via Roma, prenderà il via il 17 maggio prossimo per chiudersi il giorno successivo. E all'interno della manifestazione verrà assegnato per la prima volta un premio intitolato ad, “storico” tecnico della Futura scomparso lo scorso anno a 76 anni. La kermesse sarà organizzata come di consueto dalla Futura e riguarderà le categoria “junior”, “ragazzi” ed “assoluti”. Le gare inizieranno nel pomeriggio di sabato 17 per concludersi con i due turni della domenica (mattina e pomeriggio). Domenica mattina sarà assegnato anche il “Memorial”, che andrà al vincitore ed alla vincitrice dell'”australiana”.