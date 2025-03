Inter-news.it - Nota tattica di Inter-Udinese: Dimarco torna e mette qualità

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’: dopoparliamo della prestazione di Federico.RITORNO ALL’ASSIST – 75 giorni. Tanto era passato dall’ultimo assist diin maglia. Era il 15 gennaio, giorno di-Bologna. Curiosamente anche quel giorno gli assist furono due. Esattamente come indel 30 marzo. Gara in cui il mancino èto dall’infortunio accusato durante la sfida col Napoli. Ed èto dandosulla fascia di sinistra.PRESENZA IN FASCIA – Il recupero del numero 32 non è un fatto banale. Il suo contributo alla manovra dell’infatti è sensibile in ogni fase. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:Appenato dall’infortunio,ha gestito come di consueto l’a fascia.