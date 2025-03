Normal People | torna in Italia dall’11 aprile in esclusiva su RaiPlay

Leggi su Cinefilos.it

ininsuSara? nuovamente disponibile ininsula serie young adult “” (qui la nostra recensione), adattamento dell’omonimo romanzo bestseller di Sally Rooney da 1 milione di copie, per la regia di Lenny Abrahamson e Hettie Macdonald, che vanta una nomination agli Emmy e la vittoria ai Bafta inglesi, con Paul Mescal, protagonista de “Il Gladiatore 2” (2024), diretto e co- prodotto da Ridley Scott, e Daisy Edgar-Jones, protagonista di “On Swift Horses” di Daniel Minahan al fianco di Jacob Elordi, non ancora uscito nelle sale cinematografiche d’.Strutturata in 12 episodi da circa 20-30 minuti, la fortunata serie drammatica della BBC e? un viaggio nel mondo dei Millenial, un coming of age dall’adolescenza all’eta? adulta di due ragazzi irlandesi, alle prese con i tormenti, gli affanni e gli slanci della loro eta?.