Ilfattoquotidiano.it - Non vedo l’ora di vedere Lisbona al Sónar festival 2025. La scaletta da 43 eventi è promettente

sorge come una bella visione da sogno, stagliata contro un cielo azzurro splendente” disse il genio lisbonese della letteratura senza tempo come Pessoa. Io perdutamente me ne innamorai dopo aver visto (era la metà degli anni Novanta) “Lisbon story” di Wim Wenders. E così a cascata scoprii il fado e riscoprii la potenza politico-poetica di quella rivoluzione dei garofani capace di spezzare, nella maniera più incruenta, una dittatura soffocante in vigore da mezzo secolo. Tutti incantesimi benevoli, aneliti e rêverie che ritrovai, di lì a breve, leggendo Tabucchi e vedendo il film tratto da uno dei suoi romanzi più straordinari, Sostiene Pereira.Provate adesso a immaginare con quale disposizione di spirito io mi accinga a contemplarla finalmente anche dal vivo. L’occasione mi sarà data dalLisboa, in programma dall’11 al 13 aprile.