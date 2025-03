Quotidiano.net - Non ti scordar di Harry, è ancora bufera

BonettiIl principesi trova di nuovo al centro di uno scandalo che la dice lunga sul vertiginoso declino di popolarità dei duchi di Sussex., 40 anni, si è dimesso dalla charity Sentebale, fondata da lui e dal principe Seeiso del Lesotho, dopo uno scontro con la presidente Sophie Chandauka, che ha accusato il principe di "bullismo e persecuzione". Chandauka, un’avvocatessa africana, ha parlato esplicitamente del "brand tossico" del duca di Sussex che, stando a lei, avrebbe portato ad un declino delle donazioni a Sentebale. Chandauka ha inoltre accusatodi fare poco o nulla per la charity, se non affidarsi al buon cuore di alcuni suoi "amici ricchi". Il noncurantesi sarebbe poi presentato ad un evento con una troupe di Netflix contro l’esplicita richiesta della charity, e sarebbe apparso con la moglie Meghan a sorpresa, cosa che avrebbe avuto un effetto negativo sui social media e sulla stampa, e di cui la charity sarebbe rimasta vittima per associazione.