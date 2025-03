Inter-news.it - Non solo l’Inter su Guler. Parla Monchi: «Aston Villa cerca un giocatore così!»

è una delle squadre più accreditate per l’ingaggio di Ardanella sessione estiva di mercato. Tra le concorrenti al turco vi è anche l’, il cui ds si è espresso in questi termini sul punto.LA SITUAZIONE –ha individuato in Ardauna delle soluzioni ideali per rinforzare la parte offensiva della squadra in vista della prossima stagione. I nerazzurri, ancora alle prese anche con i discorsi relativi al complicato approdo di Nico Paz a Milano, sono però consapevoli dell’esistenza di varie pretendenti al calciatore classe 2005. Tra di esse figura l’, attualmente nono in classifica a 4 punti dal Chelsea quarto, il cui direttore sportivosi è pronunciato con schiettezza sul tema.certifica l’iscrizione dell’alla corsa per: Inter alla finestraLE DICHIARAZIONI – Come riportato da Sport Mediaset, il ds dell’, con un passato anche alla Roma, ha aperto all’arrivo dia Londra nella prossima stagione.