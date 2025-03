Anteprima24.it - Non solo Campania: difende il figlio e viene pestato, muore nel palermitano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiRUSSIA, NO CATEGORICO A FORZE PACE CON PAESI CHE AIUTANO KIEV LOGVINOV ALLA TASS,’LA STORIA NON INSEGNA NULLA AGLI EUROPEI’La Russia è ‘categoricamente contraria’ alla presenza di forze di pace in Ucraina che prevedono la presenza di Paesi che forniscono armamenti a Kiev. Ad affermarlo è Kirill Logvinov, direttore del Dipartimento delle organizzazioni internazionali del ministero degli Esteri russo, in un’intervista alla Tass. “È triste che la storia degli ultimi anni non insegni nulla agli europei – ha detto il diplomatico -. Sono assolutamente sordi agli avvertimenti che la sola idea di introdurre in Ucraina i militari di quei Paesi che oggi continuano a rifornire Kiev di armi è per noi categoricamente inaccettabile”.TRUMP, ZELENSKY CERCA DI RITIRARE L’INTESA SULLE TERRE RARE PRESIDENTE USA ‘ARRABBIATO’ CON PUTIN,’MA MANTERRÀ LA PAROLA’Dopo essersi detto ‘arrabbiato’ con Vladimir Putin per il percorso verso una tregua, il presidente Usa Donald Trump si è scagliato anche contro Volodymyr Zelensky accusandolo di volersi “ritirare dall’accordo sulle terre rare”.