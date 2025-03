Ilrestodelcarlino.it - "Non si muoveva, pensavo stesse morendo. Ho agito d’istinto"

"L’ho visto accasciarsi, faticava a respirare. Ho avuto paura che morisse e ho iniziato a fargli la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco: avevo fatto un corso di primo soccorso anni fa al lavoro, ma ho, senza pensarci". Fabrizio Sabatini, ingegnere elettronico di Nocera Umbra, rivive così i drammatici momenti vissuti ieri mattina a Camerino, quando durante una gara di ruzzola un suo compagno di squadra è stato colto da un attacco cardiaco. "Eravamo in strada, a un certo punto ho visto il mio compagno cadere a terra, così sono corso da lui per aiutarlo a rialzarsi. Ma mi sono subito reso conto che era successo qualcosa di grave: non si, non si lamentava, faticava a respirare. Mi sono spaventato – racconta Sabatini –, e ho pensato che". Rispolverando le nozioni apprese anni prima in un corso di primo soccorso, l’ingegnere umbro ha provato "a sentire il polso e la carotide, ma non sentivo nulla.