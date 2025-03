Ilfattoquotidiano.it - “Non se prenderlo come un complimento o no, visto che sono io”: il dubbio di Chiara Ferragni

“Non so seo meno”: se lo chiedea proposito di qualcosa che le è capitato all’aeroporto di Bergano Orio al Serio. L’imprenditrice digitale stava andando a Bucarest, in Romania, per lavoro ma prima di partire è stata protagonista di un siparietto che lei stessa ha raccontato: “Ciao ragazzi,a Bucarest per un lavoro e ci resterò fino a lunedì evenuta qui da Bergamo con un volo diretto e all’aeroporto mi è successa una cosa troppo divertente. Ai controlli di sicurezza, c’erano queste ragazze che stavano lavorando ma non riuscivano a capire se fossi io o no e continuavano a dire ‘No, ma è identica alla, ci assomiglia’. Passo il controllo e avrei voluto salutarle e dire che ero io ma una di lei si è messa davanti a me e mi ha detto ‘No, tu assomigli allama sei molto più bella, hai un viso più bello del suo‘.