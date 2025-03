Ilfattoquotidiano.it - “Non sarei andata a letto con nessuno se avessi perso un centesimo del patrimonio. Non sono sciocca. Icardi è solo”: Wanda Nara sulla separazione dall’ex marito

Latrae Mauronon accenna ad allontanarsi dai rifri. Questa volta è la showgirl argentina a prendere la parola. In collegamento telefonico con il programma televisivo argentino LAM, ha raccontato la sua versione dei fatti. Tradimenti, battaglie legali, accuse reciproche:alcune delle tematiche affrontate da.Tra le accuse mosse dall’attaccante del Galatasaray, ci sarebbero tradimenti avvenuti nel bel mezzo della loro relazione. A essere coinvolti, L-Gante, fidanzato di, Keita Baldé e Federico Fazio. A proposito di quest’ultimo,è stata schietta: “Per quanto riguarda Federico Fazio, non lo conosco, lo giuro. Non l’ho mai visto in vita mia. E poi non voglio mancargli di rispetto perché potrebbe essere un grande giocatore. Io di calcio me ne intendo un sacco, ma non l’ho mai visto nemmeno in partita”.