Tuttivip.it - “Non può essere così”. E invece sì: poche ore alla finale e la scoperta su Shaila rivolta il Grande Fratello

Leggi su Tuttivip.it

ore ddel, l’assenza diGatta alle prove generali ha sollevato numerosi interrogativi. L’ex velina, eliminata in semiil 24 marzo dopo il ballottaggio con Helena Prestes, non ha partecipato alle sessioni preparatorie dell’ultimo episodio del reality.?Secondo alcune indiscrezioni, i concorrenti rimasti in gara stanno provando le coreografie per la serata conclusiva, manon è stata vista negli studi. Alcuni fan presenti all’esterno hanno chiesto spiegazioni a Enzo Paolo Turchi, il quale avrebbe risposto: “Non sta passando un bel periodo”.?Inoltre, circolano voci su un possibile confronto trae Lorenzo Spolverato, suo compagno all’interno della Casa. La giornalista Grazia Sambruna ha riportato chepotrebbe dichiarare la fine della loro relazione, definendola un “amore tossico” e accusando Lorenzo di manipolazione.