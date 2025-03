Ilfattoquotidiano.it - “Non mi sono mai piaciuto, quando entro in bagno spengo la luce. Il rifiuto a Berlusconi? La vita è corta, non voglio fare robetta”: Gabriele Lavia, 65 anni di carriera da Shakespeare a Profondo Rosso

Sessantacinquedisul palco teatrale e ancora quella passione, quella energia, quella magia, anche solo nel timbro di una voce intramontabile. Ascoltare l’82ennesembra come ripassare i fondamentali dell’intonazione, delle pause, del ritmo nel recitare. Lo raggiungiamo al telefonostanno finendo le repliche della sua versione di Lungo viaggio al termine della notte di Eugene O’Neill al Piccolo di Milano e stanno per iniziare all’Ebe Stignani di Imola., c’è sempre unversario per un’intervista.Questa volta è quello della mia morte?Scherzerà? Lei ri-nasce ogni giorno che sale sul palco.Magari.Quantiglidi?Non so, tanti. dovreiun conto: in che anno siamo? 2025? Credo sessantacinque.Qual è stata la sua prima recita?Avevo 6