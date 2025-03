Ilfattoquotidiano.it - “Non mi pento di aver fatto sesso con 101 uomini in un giorno. Volevo spingermi oltre il limite, l’ho fatto”: la confessione dell’attrice di OnlyFans Lily Phillips

“Hocon 101in un”. Lo ha raccontato alla fine dello scorso anno, la star di, nel documentario di Josh Pieters “Ho dormito con 100in un”. La 23enne britannica era in cerca di un nuovo format da proporre ai suoi fan, ma quest’esperienza non è andata come aveva previsto. Durante il documentario infatti, mentre rievocava quei momenti, era scoppiata in lacrime. Ma ora, in un’intervista a The Sun, ha rivelato il vero motivo di quella reazione.Laha spiegato che ciò che ha affrontato non è stato “per le ragazze deboli, se devo essere sincera, è stato difficile. Non so se lo consiglierei. È una sensazione diversa. È solo un dentro, un fuori, è intenso”. La modella ha spiegato di sentirsi insicura riguardo al piacere che provavano gli: “Non credo dilo pianificato o di essere stata preparata al punto in cui lo sono stata”, ha detto nell’intervista.