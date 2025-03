Sport.quotidiano.net - Non è soltanto questione di paura: questo assetto non paga. Questo campionato è un’agonia. E il tridente davanti non funziona

Il solito film. La Spal che alla quindicesima di ritorno non ne ha ancora vinta una in casa dopo il giro di boa, rischia di perdere anche col fanalino di coda Legnago, e di candidarsi così con forza alla retrocessione diretta. Una volta sotto per il consueto carico di paure e incapacità assortite, la squadra ha trovato almeno il forcing per il gol dell’1-1 di Molina, sventando quella. Per il momento, almeno: se neanche col Legnago la Spal fa i tre punti, c’è da chiedersi quando ne vincerà una, e il pericolo di finire sul fondo col cerino in mano inizia a essere alto. Con la Lucchese - lei sì - che mostra orgoglio, battendo la Ternana con 4 gol, la Spal dice addio anche alla speranza di un quint’ultimo posto a +9 dalla penultima. Ormai deve rimanere attenta solo a non perdere il posto nei playout.