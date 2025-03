Iltempo.it - Non c'è scampo dal maltempo: Sottocorona e l'inizio di aprile senza tregua

Il punto sul meteo con Paolo. Nel corso del quotidiano appuntamento su La7 il meteorologo fa un quadro generale della situazione del tempo: “Abbiamo avuto un miglioramento nel corso della giornata di domenica, poi l'idea era di un nuovo peggioramento che nel corso del fine settimana sembrava un po' oscillare per quello che riguarda le zone di nord-ovest, poi invece non è stato molto forte. Ma il punto essenziale è che a ovest non c'è molto, non ci sono perturbazioni e allora perché peggiora? Perché gli effetti dell'alta pressione, se si è nel punto sbagliato, sono diversi dal tempo bello stabile e caldo. L'alta pressione si va a formare proprio sul centro dell'Europa, la rotazione oraria dei venti va a pescare aria più fredda da est e la riporta sull'Italia, ecco perché non arriva da ovest il peggioramento, ma arriva da est”.