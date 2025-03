Ilgiorno.it - Noemi investita e uccisa per salvare un coniglietto, la rabbia del fidanzato: “Ho tentato di salvarla, quell’auto non si è fermata”

Lurago Marinone (Como) – Era accovacciata in mezzo alla strada e stava soccorrendo unche era appena stato urtato dall’auto guidata dal. I due ragazzi si erano fermati per salvarlo e stavano cercando una clinica veterinaria, quandoFiordilino è stata travolta e sbalzata per una cinquantina di metri. Poco prima era arrivata un’altra auto, che aveva visto i due ragazzi fermi lungo il rettilineo di via Vittorio Veneto a Lurago Marinone, rallentando. Ma improvvisamente il compagno diha visto materializzarsi dal buio i due fari della Golf, che si avvicinavano a forte velocità. Non ha nemmeno fatto in tempo a cercare di mettere in salvo la ragazza: ha solo visto l’auto colpirla e sbalzarla con una violenza che non le ha lasciato scampo. È morta a 20 anni, poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.