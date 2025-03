Lanazione.it - "No a nuove tasse regionali". I sindaci scrivono all’Anci

PERUGIA "No alle". Con una lettera, venti(Norcia, Foligno, Todi, Castel Ritaldi, Gualdo Cattaneo, Sellano, Cannara, Valfabbrica, Citerna, Stroncone, Polino, Tuoro, Umbertide, Torgiano, Giano dell’Umbria, Deruta, Porano, Orvieto, Nocera Umbra e San Gemini) e numerosi amministratori locali di area centrodestra chiedono al presidente di Anci Umbria di opporsi al disegno di legge della Giunta Regionale che aumenterà la pressione fiscale su famiglie e imprese umbre. "L’incontro con la regione di giovedì scorso - si legge nella missiva - non ha fornito alcuna informazione certa sull’esistenza e sulla dimensione dell’eventuale deficit che le aziende sanitarie avrebbero accumulato nella gestione 2024, rendendo di fatto ingiustificato un ulteriore prelievo fiscale. Sono apparse altresì fumose le ulteriori argomentazioni che starebbero alla base di questi aumenti: si è parlato di case popolari, alloggi per studenti, trasporto pubblico locale, chiusura del ciclo dei rifiuti, senza alcun riferimento numerico, ma con una generica necessità di reperire risorse.