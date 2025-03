Bergamonews.it - Neuroradiologia in San Francesco, aperto il nuovo ambulatorio

Unservizio dedicato al trattamento del dolore rachideo è ora disponibile alla Casa di Cura San. L’del dottor Alessandro Lunghi offre soluzioni avanzate per chi soffre di rachialgia cervicale o lombare, combinando l’esperienza specialistica con tecniche minimamente invasive per un recupero più rapido ed efficace.Grazie a un approccio integrato, il paziente può accedere a uno sportello di consulto neuroradiologico e a una valutazione mirata per individuare la causa del dolore e definire il percorso terapeutico più adatto per il trattamento di patologie come ernia del disco sintomatica e sciatica, eseguite con metodologie sicure e precise.Approccio personalizzatoLa terapia percutanea delle sindromi dolorose del rachide comprende trattamenti mininvasivi volti ad alleviare e, in molti casi, risolvere il dolore sciatalgico e rachideo.